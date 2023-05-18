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Ловчев — о Писарском: это не Вагнер, который сам пройдёт и сам забьёт. Ему моменты нужны

Ловчев — о Писарском: это не Вагнер, который сам пройдёт и сам забьёт. Ему моменты нужны
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Известный футбольный эксперт Евгений Ловчев высказался о нападающем «Крыльев Советов» Владимире Писарском.

«Одна из неожиданностей этой весны — то, что не забивает Писарский после перехода в «Крылья».

Это не выдающийся игрок, ему было комфортно в Оренбурге, после его ухода стали забивать другие форварды. То есть в «Оренбурге» много моментов создаётся, у форварда больше шансов.

В Самаре всё иначе, моментов меньше. И потом, резко сдали «Крылья». Ну если вы раз за разом продаёте лидеров, то рано или поздно вы придёте к той точке, к которой пришли сейчас. Вот номер будет, если команда с хорошим бюджетом, с деньгами, вырученными за игроков, вылетит или даже в стыки попадёт.

Чего все к Писарскому привязались — он что, один там за результат отвечает? Он же не Вагнер, который сам создаст, сам пройдёт и сам забьёт. Ему моменты нужны. А когда моментов мало, он нервничать начинает и карточки получать. Надо чуть подождать», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.

В первой половине текущего сезона на счету Писарского 19 матчей за «Оренбург» во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и одной результативной передачей. После зимней паузы форвард перешёл в «Крылья Советов». За самарцев он провёл 14 игр, в которых смог забить три гола и оформить один ассист.

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