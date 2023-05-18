Ловчев — о Писарском: это не Вагнер, который сам пройдёт и сам забьёт. Ему моменты нужны

Известный футбольный эксперт Евгений Ловчев высказался о нападающем «Крыльев Советов» Владимире Писарском.
«Одна из неожиданностей этой весны — то, что не забивает Писарский после перехода в «Крылья».
Это не выдающийся игрок, ему было комфортно в Оренбурге, после его ухода стали забивать другие форварды. То есть в «Оренбурге» много моментов создаётся, у форварда больше шансов.
В Самаре всё иначе, моментов меньше. И потом, резко сдали «Крылья». Ну если вы раз за разом продаёте лидеров, то рано или поздно вы придёте к той точке, к которой пришли сейчас. Вот номер будет, если команда с хорошим бюджетом, с деньгами, вырученными за игроков, вылетит или даже в стыки попадёт.
Чего все к Писарскому привязались — он что, один там за результат отвечает? Он же не Вагнер, который сам создаст, сам пройдёт и сам забьёт. Ему моменты нужны. А когда моментов мало, он нервничать начинает и карточки получать. Надо чуть подождать», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.
В первой половине текущего сезона на счету Писарского 19 матчей за «Оренбург» во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и одной результативной передачей. После зимней паузы форвард перешёл в «Крылья Советов». За самарцев он провёл 14 игр, в которых смог забить три гола и оформить один ассист.
- 18 мая 2023
-
19:31
-
19:24
-
19:12
-
19:11
-
18:59
-
18:52
-
18:48
-
18:38
-
18:37
-
18:20
-
18:20
-
18:00
-
17:59
-
17:59
-
17:47
-
17:45
-
17:36
-
17:31
-
17:30
-
17:02
-
17:00
-
16:56
-
16:50
-
16:35
-
16:29
-
16:25
-
16:21
-
16:17
-
16:13
-
16:11
-
15:52
-
15:44
-
15:30
-
15:12
-
15:01