«Байер» — «Рома»: текстовая онлайн-трансляция матча Лиги Европы начнётся в 22:00 мск

Сегодня, 18 мая, в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы встретятся «Байер» и «Рома». Команды будут играть на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене (Германия). Матч обслужит бригада арбитров во главе со Славко Винчичем (Словения). Начало игры — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
В первом полуфинальном матче «Рома» минимально одолела соперника (1:0) благодаря голу 21-летнего полузащитника Эдоардо Бове на 63-й минуте.
В 1/4 финала римляне прошли «Фейеноорд» со счётом 4:2 (по сумме двух встреч). Леверкузенцы были сильнее бельгийского «Юниона» (5:2 по сумме двух встреч).
Сегодняшние соперники пять раз встречались в очных матчах в текущем столетии. На счету «Ромы» – две победы, «Байеру» удалось выиграть один раз. Ещё две встречи завершались ничейным исходом. Общая разница мячей – 10:10.
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