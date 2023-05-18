«Арсенал» продлил контракт с Рамсдейлом

«Арсенал» продлил контракт с 25-летним голкипером команды Аароном Рамсдейлом, сообщил клуб на своём официальном сайте.

«Мы все очень счастливы, что Аарон подписал новый контракт. То, как он развивался за последние два года — это фантастика. Аарон внёс неоценимый вклад в текущие успехи клуба», – цитирует главного тренера команды Микеля Артету официальный сайт «Арсенала».

По информации источника, контракт будет рассчитан на длительный срок. Вратарь выступает за «канониров» с 2021 года.

В текущем сезоне на счету Рамсдейла 36 матчей за «Арсенал» в английской Премьер-лиге, в которых он пропустил 42 гола. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 38 млн.

Ранее бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни лестно высказывался о голкипере «Арсенала».