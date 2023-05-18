Смородская: для РПЛ Николич — топ-наставник, он сильнее 80% ныне работающих тренеров

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала возможное назначение сербского тренера Марко Николича в московское «Динамо».

«Для РПЛ Николич — топ-тренер, он сильнее 80% ныне работающих специалистов. Для «Динамо» сейчас лучше варианта не найти, надо брать», — приводит слова Смородской «РБ Спорт».

Николич находится без работы с 2021 года. До этого он возглавлял «Локомотив». С железнодорожниками сербский специалист выигрывал Кубок России и становился призёром чемпионата страны.

Напомним, в воскресенье, 14 мая, руководство «Динамо» объявило о том, что Славиша Йоканович больше не будет руководить командой в оставшихся матчах. Также сообщалось о возможном назначении Николича на пост главного тренера бело-голубых.