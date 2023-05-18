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«Реал» Мадрид намерен продолжить сотрудничество с Карло Анчелотти

«Реал» Мадрид намерен продолжить сотрудничество с Карло Анчелотти
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«Реал» Мадрид не планирует увольнять Карло Анчелотти и хочет продолжить с ним сотрудничество в следующем сезоне, сообщает The Athletic.

По данным источника, в мадридском клубе не собираются увольнять Анчелотти, несмотря на поражение от «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов (1:5 по сумме двух матчей).

Президент «Реала» Флорентино Перес ещё не говорил об этом итальянскому тренеру лично, но его в любом случае уведомили бы, если бы речь шла об увольнении.

Помимо этого, Карло Анчелотти пользуется поддержкой игроков «Реала». По их словам, 63-летнему специалисту удалось добиться ощущения поддержки и единения в команде.

Действующий контракт Анчелотти с «Реалом» действителен до лета 2024 года. В нынешнем сезоне под руководством итальянского тренера мадридцы выиграли Кубок Испании.

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