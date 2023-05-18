«Тоттенхэм» объявил, что Лукас Моура покинет клуб в конце сезона

Нападающий Лукас Моура покинет «Тоттенхэм» в конце сезона-2022/2023 в связи с истечением срока контракта, сообщает официальный сайт лондонского клуба.
Воспитанник бразильского «Сан-Паулу» присоединился к «Тоттенхэму» в январе 2018 года из «ПСЖ». Свой дебютный гол за «шпор» Моура забил в матче Кубка Англии с «Рочдейлом». Всего за «Тоттенхэм» бразильский нападающий отличился 38 раз в 219 матчах.
В текущем сезоне Лукас Моура принял участие в 21 матче во всех турнирах и забил три мяча. «Тоттенхэм» после 36 туров занимает седьмое место в таблице английской Премьер-лиги, набрав 57 очков.
В рамках АПЛ 30-летний бразилец провёл только 13 матчей в сезоне-2022/2023, суммарно отыграв 120 минут и не записав на свой счёт ни одного результативного действия.
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