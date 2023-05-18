Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Севилья — Ювентус. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Юнайтед» намерен продлить контракт с Лисандро Мартинесом

«Манчестер Юнайтед» намерен продлить контракт с Лисандро Мартинесом
Аудио-версия:
Комментарии

«Манчестер Юнайтед» намерен предложить защитнику команды Лисандро Мартинесу новое соглашение на улучшенных условиях, сообщает Sky Sports.

По информации источника, представители «красных дьяволов» сообщили агентам аргентинского футболиста, что желают продлить с ним контракт. При этом жалование защитника в соответствии с новым соглашением может вырасти в три раза.

Сообщается, что новое соглашение рассматривается боссами «Юнайтед» как награда игроку за отличные результаты в первом же сезоне на «Олд Траффорд». Сам 25-летний защитник будет рад продлить сотрудничество с манкунианцами.

В текущем сезоне на счету Мартинеса 45 матчей за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, в которых он отметился одним голом.

Контракт игрока с манкунианцами действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн.

Напомним, Мартинес выбыл до конца сезона из-за травмы.

Материалы по теме
Чемпион мира Лисандро Мартинес перенёс операцию, он пропустит оставшуюся часть сезона
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023