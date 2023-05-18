«Манчестер Юнайтед» намерен продлить контракт с Лисандро Мартинесом

«Манчестер Юнайтед» намерен предложить защитнику команды Лисандро Мартинесу новое соглашение на улучшенных условиях, сообщает Sky Sports.
По информации источника, представители «красных дьяволов» сообщили агентам аргентинского футболиста, что желают продлить с ним контракт. При этом жалование защитника в соответствии с новым соглашением может вырасти в три раза.
Сообщается, что новое соглашение рассматривается боссами «Юнайтед» как награда игроку за отличные результаты в первом же сезоне на «Олд Траффорд». Сам 25-летний защитник будет рад продлить сотрудничество с манкунианцами.
В текущем сезоне на счету Мартинеса 45 матчей за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, в которых он отметился одним голом.
Контракт игрока с манкунианцами действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн.
Напомним, Мартинес выбыл до конца сезона из-за травмы.
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