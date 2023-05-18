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«ПСЖ» и «Ливерпуль» вступили в борьбу за подписание защитника «Наполи» Ким Мин Джэ

«ПСЖ» и «Ливерпуль» вступают в борьбу с «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» за подписание защитника «Наполи» Ким Мин Джэ, сообщает RMC Sport.

По информации источника, представители «ПСЖ» общались с агентами корейца. «Ливерпуль», в свою очередь, делал официальный запрос по 26-летнему защитнику.

Сообщается, что больше всех заинтересован в покупке Ким Мин Джэ советник «ПСЖ» по спортивным вопросам Луиш Кампуш. Он является большим поклонником таланта корейского футболиста. Также Кампуш уверен, что Ким сможет легко адаптироваться в Париже и поможет клубу в достижении поставленных задач.

Сам игрок хотел бы попробовать свои силы в чемпионате Англии. Он считает данную лигу сильнейшей в мире.

В текущем сезоне на счету Ким Мин Джэ 43 матча за «Наполи» во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и двумя результативными передачами.

Контракт игрока с «партенопейцами» действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн.

Ранее сообщалось об интересе к Ким Мин Джэ со стороны двух английских грандов – «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».