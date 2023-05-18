«Байер» — «Рома»: после первого тайма счёт не открыт

Сегодня, 18 мая, в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы встречаются «Байер» и «Рома». Команды играют на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене (Германия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе со Славко Винчичем (Словения). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В первой половине встречи команды не смогли открыть счёт. Ближе к голу были футболисты «Байера», однако уверенная игра голкипера «Ромы» Руя Патрисиу, а также стойка ворот позволили римлянам уйти на перерыв при равном счёте.

В первом полуфинальном матче «Рома» минимально одолела соперника (1:0) благодаря голу 21-летнего полузащитника Эдоардо Бове на 63-й минуте.

В 1/4 финала римляне прошли «Фейеноорд» со счётом 4:2 (по сумме двух встреч). Леверкузенцы были сильнее бельгийского «Юниона» (5:2 по сумме двух встреч).