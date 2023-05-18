Алдонин — о победе в Кубке УЕФА: мы испытали счастье, один из самых ярких моментов карьеры

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин поделился воспоминаниями от победы московского клуба в Кубке УЕФА в 2005 году.

«Памятный матч для нас был. Игра была 18 лет назад, мы испытали успех, счастье, эйфорию. Тогда до конца не понимали, что сделали большое дело и вписали себя в историю клуба золотыми буквами. Это огромная веха для любого футболиста, неизвестно когда у нас будут следующие еврокубки. Значение Кубка УЕФА сегодня нельзя недооценивать, но и переоценивать тоже не стоит. Большой европейский успех, большой трофей.

После этой игры ни разу не пересматривал игру. Тот матч был одним из самых ярких моментов в моей карьере, но у меня были победы в чемпионате и в Кубке, такие же приятные эмоции и такой же оттенок успеха, как и у любого трофея. Я не разделяю на самые важные кубки, это часть нашей карьеры в спортивном пути. Хорошая карьера получилась, отличное время, много трофеев. Есть что вспомнить и показать детям. Дети подрастут, и покажу им этот матч. Но сам не вижу большого смысла пересматривать игры.

Собраться этим же составом на 20-летие? Я бы с удовольствием на каждый год собирался. Если ЦСКА проявит инициативу, я каждый год могу собираться. Жизнь у нас непредсказуемая, никто не знает, что завтра произойдёт», — приводит слова Алдонина Metaratings.

В финале турнира ЦСКА обыграл «Спортинг» со счётом 3:1.