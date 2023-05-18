Капитан женского «Челси» Эрикссон уйдёт из клуба по окончании сезона

Капитан женского «Челси» Магдалена Эрикссон объявила, что покинет команду по окончании текущего сезона.
«С тяжёлым сердцем и сильными эмоциями я объявляю, что моё путешествие в составе «Челси» подходит к концу.
Когда я подписывала контракт с клубом, его амбиции были ясны и перекликались с моими собственными амбициями. Я быстро поняла, что это были не просто разговоры. Победы были в основе всего, что мы делали, и эта конкурентоспособность была заразительной. Шесть сезонов, четыре титула чемпиона, четыре Кубка Англии, два Континентальных кубка, можно с уверенностью сказать, что победы теперь являются частью культуры «Челси».
Я хотела бы поблагодарить клуб, тренера и руководство за веру в меня и поддержку с того момента, как я подписала контракт шесть сезонов назад. Я впервые жила в новой стране и рада, что попала прямо в объятия семьи «Челси».
Я хотела бы поблагодарить своих партнёров по команде, нынешних и бывших. Спасибо вам за все хорошие времена, за конкуренцию, за поддержку и любовь. Вы — команда победителей, отличный коллектив, который действительно знает, чего это стоит. Продолжайте помогать друг другу», — написала футболистка на своей странице в социальной сети.
Эрикссон выступала за «Челси» с 2017 года.
- 18 мая 2023
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