Василенко: Это’О выпивал за матч две бутылки колы — в перерыве и после игры

Главный тренер владикавказской «Алании» Олег Василенко высказался о совместной работе со звёздным камерунским нападающим Самуэлем Это’О.

«Большой мастер, без вопросов. Отличный человек. Помню, что на каждый матч ему нужно было две бутылки колы — одну он выпивал в перерыве, вторую после игры. Это была его традиция. Когда он впервые об этом рассказал — на сборах в Эмиратах — мы удивились. Но он обрубил: «Я так привык. Я делал это ещё в «Интере», даже во время финала Лиги чемпионов».

Российские тренеры обычно запрещают колу, у нас есть стереотипы насчёт этого напитка. Но когда приехал Хиддинк, на первом же обеде на столах появились бутылки с колой, спрайтом и фантой. Мы с Андреем Львовичем Гордеевым опешили. Спросили у Гуса, как же так. Ответил: «А как выпитая кола повлияет на мастерство футболиста? Никак. Она повлияет лишь на его здоровье. Но насколько быстро он закончит с футболом — его личные проблемы». В итоге футболисты у нас пили колу только первые три дня. Дальше к ней даже не прикасались», — приводит слова Василенко Sport24.

Василенко находился в тренерском штабе «Анжи» и работал с Это’О в 2012–2013 годах.