«АЗ Алкмар» — «Вест Хэм»: первый тайм прошёл без голов

В эти минуты проходит ответный матч 1/2 финала Лиги конференций между «АЗ Алкмар» и «Вест Хэмом». Игру принимает стадион «АФАС» в Нидерландах. Обслуживает встречу судейская бригада во главе с Иваном Кружляком (Словакия).

В первом тайме ответного матча полуфинала Лиги конференций команды голов друг другу не забили. Первая игра, которая прошла в Лондоне, осталась за «Вест Хэмом» — команда Дэвида Мойеса победила со счётом 2:1 благодаря голам Мохамеда Бенрахма и Майкла Антонио.

На пути к полуфиналу «молотобойцы» одолели АЕК Ларнака и бельгийский «Гент», а «АЗ Алкмар» — «Лацио» и «Андерлехт». В другом полуфинале Лиги конференций встречаются «Базель» и «Фиорентина», которые свой матч проводят в эти же минуты.