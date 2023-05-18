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«АЗ Алкмар» — «Вест Хэм»: первый тайм прошёл без голов

«АЗ Алкмар» — «Вест Хэм»: первый тайм прошёл без голов
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В эти минуты проходит ответный матч 1/2 финала Лиги конференций между «АЗ Алкмар» и «Вест Хэмом». Игру принимает стадион «АФАС» в Нидерландах. Обслуживает встречу судейская бригада во главе с Иваном Кружляком (Словакия).

В первом тайме ответного матча полуфинала Лиги конференций команды голов друг другу не забили. Первая игра, которая прошла в Лондоне, осталась за «Вест Хэмом» — команда Дэвида Мойеса победила со счётом 2:1 благодаря голам Мохамеда Бенрахма и Майкла Антонио.

Лига конференций. 1/2 финала. 2-й матч
18 мая 2023, четверг. 22:00 МСК
АЗ Алкмар
Алкмар, Нидерланды
Окончен
0 : 1
Вест Хэм Юнайтед
Лондон, Англия
0:1 Форнальс – 90+4'

На пути к полуфиналу «молотобойцы» одолели АЕК Ларнака и бельгийский «Гент», а «АЗ Алкмар» — «Лацио» и «Андерлехт». В другом полуфинале Лиги конференций встречаются «Базель» и «Фиорентина», которые свой матч проводят в эти же минуты.

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