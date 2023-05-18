Каррагер — о «Манчестер Сити»: эта команда на порядок сильнее остальных английских клубов

Экс-защитник «Ливерпуля», а ныне эксперт Sky Sports Джейми Каррагер выразил мнение, что в следующем сезоне ни одна команда не сможет навязать «Манчестер Сити» борьбу за титул чемпиона английской Премьер-лиги.
«Пока «Сити» сражается за требл, остальные команды АПЛ решают личные проблемы. Пока Хосеп Гвардиола тренирует «горожан», остальные бьются за второе место.
«Сити» может выиграть третий титул подряд, если обыграет «Челси» в эти выходные. Логично, что «горожане» возьмут и четвёртое чемпионство подряд в 2024 году. Никто даже не близок к «Ман Сити». Мне сложно представить, что кто-нибудь сумеет с ними бороться на равных после летнего межсезонья.
На поле мы видим последователей Гвардиолы. Он создал команду, которая играет в качественный и привлекательный футбол», – приводит слова Каррагера The Telegraph.
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