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«Ньюкасл» обыграл «Брайтон» в матче АПЛ

«Ньюкасл» обыграл «Брайтон» в матче АПЛ
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Сегодня, 18 мая, состоялся перенесённый матч 25-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Ньюкасл» принимал на домашней арене «Брайтон». Стартовый свисток прозвучал в 21:30. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Робертом Джонсом. Победу одержала команда Эдди Хау (4:1).

На 22-й минуте полузащитник «Брайтона» Дениз Ундав записал на свой счёт автогол, а под занавес первого тайма «сороки» увеличили преимущество благодаря голу защитника команды Эдди Хау Дэниела Бёрна.

На перерыв команды ушли при 2:0 на табло в пользу «Ньюкасла». В самом начале второго тайма Ундав реабилитировался за свою ошибку и отыграл один гол, вернув в матч интригу.

Правда, на большее «чаек» не хватило, а вот «Ньюкасл» забил ещё дважды. Отличились Каллум Уилсон и Бруно Гимарайнс. Итоговый счёт встречи — 4:1.

Прямо сейчас «сороки» располагаются на третьем месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 69 очков после 36 проведённых встреч. «Брайтон» — шестой, у «чаек» в активе 58 очков.

Англия - Премьер-лига. 25-й тур
18 мая 2023, четверг. 21:30 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Окончен
4 : 1
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
1:0 Ундав – 22'   2:0 Бёрн – 45+4'   2:1 Ундав – 51'   3:1 Уилсон – 89'   4:1 Гимарайнс – 90+1'
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