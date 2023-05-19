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Моуринью выводит «Рому» в финал еврокубка второй год подряд

Моуринью выводит «Рому» в финал еврокубка второй год подряд
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью выводит римлян в финал еврокубка второй год подряд.

В прошлом сезоне подопечные португальца выиграли Лигу конференций, одолев в финальном матче «Фейеноорд» со счётом 1:0 благодаря голу Николо Дзаньоло. Тогда Моуринью стал третьим тренером в истории (после Удо Латтека и Джованни Трапаттони), который выиграл все три еврокубка под эгидой УЕФА.

В финальном матче Лиги Европы подопечные Жозе Моуринью сыграют с победителем пары «Севилья» – «Ювентус». Решающая игра состоится в среду, 31 мая, в 22:00 мск. Встреча пройдёт в Будапеште (Венгрия) на стадионе «Ференц Пушкаш».

Португальский специалист работает в «Роме» с 2021 года. Контракт Моуринью с римским клубом действует до конца июня 2024 года.

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