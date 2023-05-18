«Вест Хэм» вырвал победу у «АЗ Алкмар» в 1/2 финала Лиги конференций

Сегодня, 18 мая, состоялся ответный матч 1/2 финала Лиги конференций между «АЗ Алкмар» и «Вест Хэмом». Игру принимал стадион «АФАС» в Нидерландах. Обслуживала встречу судейская бригада во главе с Иваном Кружляком (Словакия).
В первом тайме ответного матча полуфинала Лиги конференций команды голов друг другу не забили. Под занавес второй половины встречи полузащитник «Вест Хэма» Пабло Форнальс открыл счёт в матче, его гол стал победным.
Первая игра, напомним, также осталась за «Вест Хэмом» — команда Дэвида Мойеса победила со счётом 2:1 благодаря голам Мохамеда Бенрахма и Майкла Антонио в Лондоне.
Таким образом, в финал Лиги конференций вышел лондонский «Вест Хэм". На пути к финалу «молотобойцы» одолели АЕК Ларнака, бельгийский «Гент» и «АЗ Алкмар».
В сезоне-2021/22 Лигу Конференций выиграла «Рома», одолевшая в решающем матче «Фейеноорд».
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