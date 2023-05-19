«Севилья» — «Ювентус»: Ламела вывел хозяев вперёд

В эти минуты проходит ответный матч 1/2 финала Лиги Европы сезона-2022/2023, в котором встречаются «Севилья» и «Ювентус». Команды играют на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье (Испания). Стартовый свисток главного арбитра прозвучал в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В первом дополнительном тайме аргентинский полузащитник «Севильи» Эрик Ламела сделал счёт 2:1.

Напомним, первый матч команд завершился ничьей со счётом 1:1. В первом тайме Юссеф Эн-Несири вывел «Севилью» вперёд, но «Ювентус» ушёл от поражения на 90+7-й минуте встречи благодаря голу Федерико Гатти.

Победитель двухматчевого противостояния сыграет в финале Лиги Европы сезона-2022/2023, который пройдёт 31 мая в Будапеште (Венгрия).