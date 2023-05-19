У «Ромы» один удар по воротам за 99 минут в ответном полуфинале ЛЕ с «Байером»

Футболисты «Ромы» нанесли всего лишь один удар по воротам за 99 минут в ответном полуфинальном матче Лиги Европы с «Байером». Однако это не помешало подопечным Моуринью пробиться в финал турнира.

В первой половине встречи команды не смогли открыть счёт. Ближе к голу были футболисты «Байера», однако уверенная игра голкипера «Ромы» Руя Патрисиу, а также стойка ворот позволили римлянам уйти на перерыв при равном счёте.

Во втором тайме немецкая команда снова была на порядок острее, однако римлянам удалось сохранить нужный им счёт до финального свистка. Итог – нулевая ничья.

В первом полуфинальном матче «Рома» минимально одолела соперника (1:0) благодаря голу 21-летнего полузащитника Эдоардо Бове на 63-й минуте. Этот мяч и стал решающим в противостоянии.

В финальном матче Лиги Европы подопечные Жозе Моуринью сыграют с победителем пары «Севилья» – «Ювентус». Решающая игра состоится в среду, 31 мая, в 22:00 мск. Встреча пройдёт в Будапеште (Венгрия) на стадионе «Ференц Пушкаш».