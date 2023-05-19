«Рома» во второй раз в истории сыграет в финале Кубка УЕФА/Лиги Европы

Итальянская «Рома» пробилась в финал Лиги Европы сезона-2022/2023, сыграв вничью с леверкузенским «Байером» (0:0) в ответной встрече 1/2 финала турнира. В первом матче «Рома» минимально одолела соперника (1:0) благодаря голу 21-летнего полузащитника Эдоардо Бове на 63-й минуте.

Ранее римляне выходили в финал Кубка УЕФА в сезоне-1990/1991. Тогда команда под руководством Оттавио Бьянки по сумме двух матчей уступила миланскому «Интеру» со счётом 1:2.

В 1/4 финала текущего сезона Лиги Европы «Рома» прошла «Фейеноорд» со счётом 4:2 (по сумме двух встреч). Леверкузенцы были сильнее бельгийского «Юниона» (5:2 по сумме двух встреч).

Финал Лиги Европы текущего сезона пройдёт 31 мая в Будапеште (Венгрия).