«Рома» во второй раз в истории сыграет в финале Кубка УЕФА/Лиги Европы
Поделиться
Итальянская «Рома» пробилась в финал Лиги Европы сезона-2022/2023, сыграв вничью с леверкузенским «Байером» (0:0) в ответной встрече 1/2 финала турнира. В первом матче «Рома» минимально одолела соперника (1:0) благодаря голу 21-летнего полузащитника Эдоардо Бове на 63-й минуте.
Ранее римляне выходили в финал Кубка УЕФА в сезоне-1990/1991. Тогда команда под руководством Оттавио Бьянки по сумме двух матчей уступила миланскому «Интеру» со счётом 1:2.
В 1/4 финала текущего сезона Лиги Европы «Рома» прошла «Фейеноорд» со счётом 4:2 (по сумме двух встреч). Леверкузенцы были сильнее бельгийского «Юниона» (5:2 по сумме двух встреч).
Финал Лиги Европы текущего сезона пройдёт 31 мая в Будапеште (Венгрия).
Комментарии
- 19 мая 2023
-
01:37
-
01:20
-
01:17
-
00:58
-
00:55
-
00:49
-
00:42
-
00:42
-
00:41
-
00:37
-
00:37
-
00:29
-
00:23
-
00:14
-
00:11
-
00:11
-
00:04
-
00:02
-
00:02
-
00:01
-
00:00
- 18 мая 2023
-
23:58
-
23:53
-
23:36
-
23:35
-
23:32
-
23:32
-
23:25
-
23:17
-
23:08
-
23:04
-
22:56
-
22:54
-
22:51
-
22:51
Партнерский контент