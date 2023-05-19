«Севилья» в седьмой раз в истории вышла в финал Кубка УЕФА/Лиги Европы

Испанская «Севилья» в дополнительное время переиграла туринский «Ювентус» (2:1) в ответном полуфинальном матче Лиги Европы сезона-2022/2023 и вышла в свой седьмой финал Кубка УЕФА или Лиги Европы. Первая встреча команд проходила в Турине и завершилась ничьей со счётом 1:1.

Ранее «Севилья» играла в финалах Кубка УЕФА в 2006 и 2007 годах, а также в финалах Лиги Европы в 2014, 2015, 2016 и 2020 годах. Все шесть предыдущих финалов испанская команда выиграла. «Севилья» является рекордсменом по числу трофеев Кубка УЕФА или Лиги Европы.

На стадии 1/4 финала текущего розыгрыша Лиги Европы «Севилья» по сумме двух матчей переиграла «Манчестер Юнайтед» со счётом 5:2.

Финал Лиги Европы сезона-2022/2023 пройдёт 31 мая в Будапеште (Венгрия).