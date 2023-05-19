Аллегри прокомментировал вылет «Ювентуса» из Лиги Европы

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал поражение команды в ответном полуфинальном матче Лиги Европы с «Севильей» (1:2).

«Это было хорошее выступление, и это шаги, которые должны предпринять игроки, чтобы учиться, особенно молодые футболисты. Это была упорная игра, мы могли забить и сделать счёт 2:1. Однако допустили несколько ошибок, и при счёте 1:0 нас наказали. Могло случиться всё что угодно, они смогли забить, а мы нет. К сожалению, это был сложный сезон. Теперь нам нужно сосредоточиться на том, чтобы занять второе место в Серии А. Мы должны избавиться от разочарования и направить эту энергию на увеличение количества очков, которое у нас было в прошлом сезоне», приводит слова Аллегри Football Italia.

В финале Лиги Европы «Севилья» встретится с «Ромой».

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