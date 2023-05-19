Футболисты «Вест Хэма» вступили в массовую драку с фанатами «АЗ Алкмар»

Футболисты «Вест Хэма» вступили в массовую драку с болельщиками «АЗ Алкмар» после ответного матча Лиги конференций. Напомним, встреча завершилась победой лондонцев со счётом 1:0.

После игры ультрас хозяев атаковали гостевой сектор фанатов лондонского клуба, в котором также находились семьи игроков. Несколько игроков «Вест Хэма» подбежали к трибуне и вступили в драку с болельщиками АЗ.

Первый матч завершился победой «Вест Хэма» со счётом 2:1. Таким образом, лондонцы вышли в финал Лиги конференций, где встретятся с «Фиорентиной», которая в своём полуфинальном матче турнира обыграла «Базель».

Решающий матч Лиги конференций между «Вест Хэмом» и «Фиорентиной» состоится 7 июня в Чехии.

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