Гвардиола пошутил над Винисиусом во время матча Лиги чемпионов, форвард «Реала» ответил
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола пошутил над нападающим «Реала» Винисиусом Жуниором по ходу ответного полуфинального матча Лиги чемпионов, сообщает Mundo Deportivo.
По данным источника, во время матча в первом тайме Гвардиола обратился к Винисиусу, спросив «Ты играешь?». На это бразилец улыбнулся в ответ и ответил специалисту: «Да, теперь мы играем». После этого они дали пять друг другу.
Напомним, «Манчестер Сити» разгромил «Реал» в ответном полуфинально матче Лиги чемпионов со счётом 4:0. Первая встреча завершилась со счётом 1:1. Таким образом, «горожане» вышли в финал турнира, где встрется с «Интером», который в своём полуфинальном матче турнира обыграл «Милан».
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