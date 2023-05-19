Гвардиола пошутил над Винисиусом во время матча Лиги чемпионов, форвард «Реала» ответил

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола пошутил над нападающим «Реала» Винисиусом Жуниором по ходу ответного полуфинального матча Лиги чемпионов, сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, во время матча в первом тайме Гвардиола обратился к Винисиусу, спросив «Ты играешь?». На это бразилец улыбнулся в ответ и ответил специалисту: «Да, теперь мы играем». После этого они дали пять друг другу.

Напомним, «Манчестер Сити» разгромил «Реал» в ответном полуфинально матче Лиги чемпионов со счётом 4:0. Первая встреча завершилась со счётом 1:1. Таким образом, «горожане» вышли в финал турнира, где встрется с «Интером», который в своём полуфинальном матче турнира обыграл «Милан».

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