Сан-Диего станет городом-хозяином 30-й команды MLS

Комиссионер MLS Дон Гарбер объявил, что город Сан-Диего в Южной Калифорнии станет хозяином 30-й команды в лиге, сообщает ESPN. Она начнёт свои выступления в 2025 году.
Домашней ареной команды из Сан-Диего будет стадион «Снапдрагон», вместимостью 35 000 человек. Основными совладельцами клуба станут египетский миллиардер Мохамед Мансур, организация индейского племени кумеяай и звезда клуба MLB «Сан-Диего Падрес» Мэнни Мачадо. Генеральным директором будет бывший президент ФК «Лос-Анджелес» Том Пенн. Название и логотип новой команды объявят позднее.
Главным конкурентом Сан-Диего в борьбе за то, чтобы стать хозяином 30-й команды MLS, считался Лас-Вегас. Теперь, по словам Гарбера, у лиги нет планов расширения в ближайшее время, по крайней мере до сезона-2026.
Последним новичком MLS является «Сент-Луис Сити», дебютировавший в соревновании в этом году.
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