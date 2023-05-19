Сан-Диего станет городом-хозяином 30-й команды MLS

Комиссионер MLS Дон Гарбер объявил, что город Сан-Диего в Южной Калифорнии станет хозяином 30-й команды в лиге, сообщает ESPN. Она начнёт свои выступления в 2025 году.

Домашней ареной команды из Сан-Диего будет стадион «Снапдрагон», вместимостью 35 000 человек. Основными совладельцами клуба станут египетский миллиардер Мохамед Мансур, организация индейского племени кумеяай и звезда клуба MLB «Сан-Диего Падрес» Мэнни Мачадо. Генеральным директором будет бывший президент ФК «Лос-Анджелес» Том Пенн. Название и логотип новой команды объявят позднее.

Главным конкурентом Сан-Диего в борьбе за то, чтобы стать хозяином 30-й команды MLS, считался Лас-Вегас. Теперь, по словам Гарбера, у лиги нет планов расширения в ближайшее время, по крайней мере до сезона-2026.

Последним новичком MLS является «Сент-Луис Сити», дебютировавший в соревновании в этом году.