Орлов объяснил, почему считает, что из Мостового не получится хороший тренер

Комментатор Геннадий Орлов сравнил оценил перспективы бывшего полузащитника московского «Спартака» Александра Мостовой в качестве тренера. Ранее сообщалось, что Мостовой подал анкету в академию Российского футбольного союза для обучения на лицензию тренера.
«Может ли из Мостового получиться хороший тренер? Не может. Он любит себя в футболе, а не футбол в себе. Всё его поведение в эфире, которое мы наблюдаем много лет, — это, в основном, прославление самого себя. Посмотрите на поведение Семака, сравните. Что ж ты о себе говоришь всё время? Если ты знаешь испанский, так ты езжай в Испанию и там пройди тренерскую школу. Человек должен поменять образ жизни, всем интересоваться и быть в курсе. Тренер — очень серьезная профессия. Просто ничего не получится. Хорошо, что он пойдет учиться, но я не вижу, что из него получится тренер», — приводит слова Орлова Sport24.
Ранее Мостовой неоднократно заявлял, что его тренерской карьере препятствует отсутствие лицензии.
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