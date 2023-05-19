Гаджиев пожелал победы «Краснодару» в суперфинале Кубка России

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев поделился впечатлениями от матча «Краснодар» — «Урал» во втором этапе финала Пути регионов Кубка России, закончившегося победой хозяев со счётом 2:1. Он также пожелал краснодарцам победы в игре с ЦСКА в суперфинале турнира.

«Получился нормальный матч. «Краснодар» выиграл заслуженно. Если сравнить начало сезона и конец, то и «Урал», и «Краснодар» стали играть лучше. Да, Сафонов допустил ошибку, когда «Урал» забил гол. Сложно сказать, почему так произошло. У него устойчивая психика. Матвей в важных матчах играл хорошо. В серии пенальти он играл хладнокровно. Все совершают ошибки.

Способен ли «Краснодар» выиграть свой первый трофей в истории? Хотелось бы, что так произошло. Много всего вложено в «Краснодар». Галицкий многое сделал для развития футбола в регионе. «Краснодар» — это любимая вторая команда многих болельщиков. Посещаемость на стадионе достаточно высокая, даже в нынешнее время», — приводит слова Гаджиева «РБ Спорт».

Суперфинале Кубка России пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве 11 июня.