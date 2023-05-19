Камоцци: «Спартаку» ещё нужно много работать, чтобы достичь уровня «Зенита»
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Бывший советник экс-президента московского «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци высказался о результатах команды в весенней части сезона.
«В футболе никогда не проигрывают, а учатся. Надеюсь, что «Спартак» и Абаскаль извлекли уроки из этого опыта и в следующем сезоне будут сильнее. Но, чтобы достичь уровня «Зенита», им ещё нужно много работать, как в спортивной части, так и внутри клуба», — приводит слова Камоцци Metaratings.
Напомним, ранее «Зенит» оформил досрочное чемпионство в РПЛ. На данный момент «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 50 очков. Команда не может победить в РПЛ на протяжении трёх игр – две ничьи и поражение.
В следующем туре «Спартак» встретится с ЦСКА.
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