Гендиректор «Алании»: будем просить РФС дать нам право сыграть стыковые матчи

Генеральный директор «Алании» Руслан Сиукаев прокомментировал решение РФС не выдавать клубу лицензию для участия в РПЛ. В данный момент владикавказцы занимают третье место в Первой лиге. Они отстают за три тура до финиша турнира на семь очков от «Рубина» и опережают ближайших преследователей «Енисей» и махачкалинское «Динамо» на шесть и девять очков соответственно.
«Официального обращения пока не получили. Будем писать апелляцию и предпринимать меры, чтобы нам выдали всё-таки лицензию. Потому что команда по спортивному принципу занимает нужное место, и, соответственно, мы хотим попасть в РПЛ. Мы уже не первый раз занимаем положенное место. Клуб готов. Да, мы понимаем, что нет стадиона, но он строится. По срокам не успеваем. Но если есть возможности, в виде исключения, будем просить РФС, чтобы нам дали право сыграть стыковые матчи», — приводит слова Сиукаева Sport24.
«Алания» в сезоне – 2020/2021 заняла четвёртое место, но не была допущена к стыковым матчам из-за реконструкции стадиона.
- 19 мая 2023
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