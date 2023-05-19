Барбоза: после ухода Малкома «Зенит» попробует заменить его игроком из топ-5 ведущих лиг

Португальский футбольный агент Паулу Барбоза заявил, что «Зенит» в случае ухода бразильского форварда Малкома, попробует заменить его игроком из топ-5 лиг Европы.
«В первую очередь, российские клубы должны делать ставку на своих воспитанников. Мы видим, что в России есть очень талантливые молодые игроки. Но, если купят иностранных игроков, то они должны быть сильнее тех футболистов, которые сейчас играют в России. Очень внимательно должны выбирать игроков.
После ухода Малкома из «Зенита» питерцы, безусловно, попробуют заменить его футболистом из топ-5 ведущих лиг. Я уверен, что в Россию приедут талантливые и перспективные игроки», — приводит слова Барбозы Metaratings.
Малком выступает за «Зенит» с 2019 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до 2027 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 33 матчах во всех турнирах, забив 26 голов и сделав 9 результативных передач.
- 19 мая 2023
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