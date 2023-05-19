Гордеев допустил, что «Динамо» потеряет очки в матче с «Торпедо»

Футбольный эксперт Андрей Гордеев высказался о предстоящих матчах чемпионата России «Локомотив» – «Факел» и «Торпедо» – «Динамо».

«Локомотив» после перерыва и с приходом Галактионова смотрится очень добротно. Так, как и должно быть. Но и «Факел» какую-то эмоцию сейчас добавил. В целом руководство приняло верное решение сменить тренера, потому что Евсеев и поопытнее, и у него есть понимание, куда двигаться, плюс харизма присутствует. Но мне кажется, что в этом противостоянии шансов на победу больше у «железнодорожников».

Хочется пожелать успеха новому наставнику «Динамо» Павлу Алпатову. Важно, чтобы ему было что сказать, чтобы было своё видение игры. Но это не такой опытный тренер. Сейчас у «Динамо» переходной этап, и здесь можно что-то растерять. Понятно, что «бело-голубые» являются фаворитами предстоящего матча, но торпедовцы наверняка захотят хлопнуть дверью. Поэтому я допускаю очковые потери «Динамо», хотя ему нельзя сейчас ошибаться. Всё-таки столетие клуба», – приводит слова Гордеева «Евро-футбол.Ру».