Винисиус обратился к болельщикам «Реала» после разгромного поражения от «Манчестер Сити»
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Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор высказался после разгрома в ответном матче в полуфинале Лиги чемпионов от «Манчестер Сити».
«Мы снова подарим вам радость. «Мадрид» всегда возвращается!» – написал Винисиус в своей социальной сети.
Напомним, «Манчестер Сити» разгромил «Реал» в ответном полуфинально матче Лиги чемпионов со счётом 4:0. Первая встреча завершилась со счётом 1:1. Таким образом, «горожане» вышли в финал турнира, где встрется с «Интером», который в своём полуфинальном матче турнира обыграл «Милан».
В сезоне-2022/2023 бразильский нападающий «Реала» Винисиус забил 10 мячей и сделал девять результативных пасов в рамках Ла Лиги. В Лиге чемпионов у бразильца семь голов и пять голевых передач в 11 матчах.
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