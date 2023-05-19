Махачкалинское «Динамо» может не попасть в РПЛ из-за системы Fan ID

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о возможном выходе команды в РПЛ. Также он рассказал о преградах перед этим шагом.
«Это сложный вопрос, в который вовлечены много сторон. Тут же дело не только в нас как в клубе. Мы играем на частном стадионе «Анжи-Арена», непонятно, как его владельцы отнесутся к установлению этой пропускной системы. У той же «Балтики» дела обстоят проще, там стадион вообще принимал матчи чемпионата мира, вся система уже установлена. У нас же этот процесс займёт много времени.
Вы знаете, сейчас расценки ещё выросли. В прошлом году это стоило 25 миллионов, сейчас цена, видимо, будет составлять 50-60 миллионов. Сложность в том, что в это вовлечены не только мы, но и стадион, силовые структуры и министерство спорта.
Стыки пройдут в июне, а нас обязывают установить эту систему уже в мае. Нюанс ещё в том, что её нельзя установить за один день. Мне говорили, что для этого потребуется больше месяца. Мы можем просто не успеть, и нас не допустят до участия в стыковых играх из-за отсутствия этой системы на стадионе», – приводит слова Гаджиева «Евро-футбол.Ру».
- 19 мая 2023
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