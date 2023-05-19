Экс-игрок «Зенита» Родченков: священник не должен ездить на дорогом авто

Бывший нападающий «Зенита», а ныне диакон храма в Невском районе Петербурга Юрий Роденков рассказал, как относится к предметам роскоши у священнослужителей.

«Моё мнение: священнослужитель из любви к своим прихожанам в наше время не должен ездить на дорогой машине. Мы живём во время упадка духовности. Люксовое авто может стать препятствием для прихода в храм невоцерковлённого человека.

С другой стороны, если у священника всё-таки есть такая машина, ничего плохого тут нет. Нигде в церковных канонах вы не найдёте ни слова об этом. Наверное, если мы увидим за рулём «Мерседеса» монаха, это будет выглядеть странно. Он перед постригом даёт обет нестяжательства, отказывается от всего мирского, паспорт отдаёт игумену, меняет имя. У монаха нет ни квартиры, ни машины, ни даже телефона. Хотя при всём этом на Афоне можно встретить монахов на хороших машинах.

Всё, конечно, относительно. Каждая ситуация строго индивидуальна. Судить не берусь. Скажу, как думаю сам: меня внедорожник у кого-то из священнослужителей не смущает.

Но для себя решил: на очень дорогой машине ездить не хотел бы, чтобы не вводить в смущение мирских людей. То же самое с часами и другими роскошными аксессуарами», — приводит слова Роденкова Sport24.