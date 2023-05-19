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Шавло: не вижу смысла «Спартаку» покупать игрока за € 15-20 млн, когда нет еврокубков

Шавло: не вижу смысла «Спартаку» покупать игрока за € 15-20 млн, когда нет еврокубков
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Экс-гендиректор «Спартака» Сергей Шавло прокомментировал новость о том, что «Спартак» планирует купить футболиста за € 15-20 млн.

«Думаю, это все слухи про игрока, которого хочет подписать «Спартак» за € 15-20 млн. Не вижу смысла покупать дорогостоящего футболиста, тем более «Спартак» не играет в еврокубках. Не думаю, что это правда», — приводит слова Шавло «РБ Спорт».

Самым дорогим трансфером за всю историю клуба стал Гус Тиль. По неофициальным данным покупка этого футболиста обошлась московскому «Спартаку» в € 18 млн.

В следующем матче «Спартак» сыграет с ЦСКА. Встреча состоится в воскресенье, 21 мая. Начало игры — в 16:30 мск. Встреча первого круга между этими командами завершилась боевой ничьей — 2:2.

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