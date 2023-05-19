Фердинанд рассказал об обещании Гвардиолы перед матчем с «Реалом»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд рассказал о сообщении, которое написал ему главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола перед ответным полуфиналом Лиги чемпионов с «Реалом».

«Гвардиола ещё перед матчем написал мне сообщение со следующим содержанием: «Поверь, мы обыграем «Реал», — приводит слова Фердинанда Daily Mail со ссылкой на эфир BT Sport.

17 мая «Манчестер Сити» вышел в финал Лиги чемпионов, обыграв «Реал» с общим счётом 5:1. Таблицу АПЛ за три тура до конца сезона-2022/2023 возглавляет команда Хосепа Гвардиолы, в активе которой 85 очков в 35 матчах.

В финале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» сыграет с «Интером». Встреча состоится в Стамбуле 10 июня.

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