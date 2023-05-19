Газзаев: второй год подряд к «Алании» применяют санкции. Надо задавать вопрос РФС
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Бывший главный тренер и президент «Алании» Валерий Газзаев высказался об отказе в выдачи лицензии клубу для принятия участия в следующем сезоне Российской Премьер-лиги.
«Я очень сожалею, что в очередной раз «Алании» не дали лицензию. Второй год подряд к команде применяют санкции. Здесь надо задавать вопрос Российскому футбольному союзу», – приводит слова Газзаева Metaratings.
В данный момент владикавказцы занимают третье место в Первой лиге. Они отстают за три тура до финиша турнира на семь очков от «Рубина» и опережают ближайших преследователей «Енисей» и махачкалинское «Динамо» на шесть и девять очков соответственно.
«Алания» в сезоне – 2020/2021 заняла четвёртое место, но не была допущена к стыковым матчам из-за реконструкции стадиона.
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