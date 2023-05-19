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Президент ФИФА Инфантино представил официальный слоган ЧМ-2026

Президент ФИФА Инфантино представил официальный слоган ЧМ-2026
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Президент ФИФА Джанни Инфантино представил официальный слоган чемпионата мира — 2026.

«Мы — 26» — это боевой клич. Это момент, когда три страны и весь континент заявляют: «Мы вместе приглашаем весь мир и готовы провести самый большой, самый лучший и самый всеобъемлющий чемпионат мира в истории». ЧМ-2026 позволит каждой стране-хозяйке и каждой стране-участнице вписать свою страницу в историю мировых первенств, а уникальный бренд — это большой шаг на пути к 2026 году.

Всего через несколько часов прекрасные 16 городов, которые примут ЧМ-2026, сделают турнир ещё более красочным и захватывающим, запустив отдельные индивидуальные бренды, разработанные ФИФА. Эти уникальные города воплощают в себе весёлые места и фантастических людей, всё это подарит фанатам незабываемые впечатления в 2026 году», — приводит слова Инфантино официальный сайт ФИФА.

Чемпионат мира — 2026 пройдёт с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Первенство станет первым в истории, в котором сыграют 48 команд. Ранее на мировых первенствах играли 32 сборные. Действующим чемпионом мира является Аргентина, выигравшая титул в 2022 году в Катаре.

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