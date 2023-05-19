Червиченко: арбитр игры с ЦСКА будет нейтрален, рыдания Соболева ни к чему не приведут

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от предстоящего матча красно-белых с ЦСКА в 28-м туре РПЛ, заявив, что арбитр встречи будет нейтрален и поэтому рыдания и вздымания рук к небу нападающего Александра Соболева ни к чему не приведут.

«ЦСКА выглядит предпочтительнее. У «Спартака» проблемы, особенно в обороне. Отсутствие Георгия Джикии сильно сказывается, но и впереди всё так себе. Середины практически нет, объективно сейчас ЦСКА сильнее. Вряд ли судья решится помогать одной из команд, поэтому на поле будет то, что есть по судейской части.

Возможно, нападение у ЦСКА не очень, но «грузят» же и по два, и по три мяча. А у «Спартака» такая оборона, что там не нужно быть сильным мастером и каким-то суперголеадором. В обороне «Спартака» всё грустно. Если у «Спартака» нейтрализуется атакующая мощь, то, за счёт чего оборона ещё держится, то команда сыплется. А у армейцев с обороной более-менее.

Вряд ли Промесу удастся лихо забегать туда и исполнять. Арбитр будет нейтрален, рыдания и вздымания рук к небу Соболева ни к чему не приведут. «Спартак», конечно, может забить, всё может пойти по куражной для команды ситуации. Но, если говорить об объективной оценке, армейцы имеют некое превосходство. ЦСКА не проиграет. Будет 1:1 или 1:2», — приводит слова Червиченко Metaratings.