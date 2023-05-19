Озбилиз: вся Армения гордится Мхитаряном. Выход в финал ЛЧ — достижение для всей страны

Бывший полузащитник сборной Армении Араз Озбилиз высказался о своём соотечественнике, хавбеке миланского «Интера» Генрихе Мхитаряне, который стал первым армянином, вышедшим в финал Лиги чемпионов. Экс-футболист назвал это большим достижением для всей страны.
«Вся страна гордится его игрой и результатами. Очень жаль, что он получил травму. Дай бог, чтобы Генрих сыграл в финале. Это очень, очень большое достижение для всего армянского народа. Мхитарян уже очень многое сделал для своей страны, если и выиграет Лигу чемпионов, то будет круто!
В финале будет один матч, фавориты не всегда побеждают. В футболе всякое бывает. Я сам смотрел его матчи и болел за Генриха. Он точно лучший игрок в истории армянского футбола. Об этом было известно ещё до выхода «Интера» в финал. Он уже выиграл Лигу Европы и Лигу конференций. Генрих — особенный игрок для Армении», — приводит слова Озбилиза Metaratings.
«Интер» Мхитаряна сыграет в финале Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» в Стамбуле 10 июня.
- 19 мая 2023
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