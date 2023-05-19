«Мы делали всё возможное, но так и не забили». Тренер «Байера» Алонсо — о матче с «Ромой»

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо высказался об ответном матче 1/2 финала Лиги Европы с итальянской «Ромой» (0:0). По сумме двух матчей в финал прошла «Рома» (1:0).

«Мы делали всё возможное вплоть до финального свистка. Создавали моменты, били по воротам, но так и не забили. Мы провели хороший ответный матч, но не хватило одной детали. Жаль, но мы должны это принять. Тяжело проигрывать после всего лишь одного пропущенного мяча, но это футбол.

Болельщики были невероятны. До матча, во время игры и после неё. Ещё один низкий им поклон. Мы гордимся, что у нас с ними такая тесная связь. За два тура до конца мы все ещё верим, что можем пробиться в еврокубки на следующий сезон», — приводит слова Алонсо официальный сайт УЕФА.

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