Озбилиз — о «Спартаке»: какая разница, какое место занимать в РПЛ без еврокубков?

Бывший полузащитник московского «Спартака» Араз Озбилиз высказался о шансах красно-белых занять второе место в РПЛ по итогам сезона, отметив, что войти даже в тройку москвичам будет сложно. Также экс-футболист задался вопросом о смысле места в таблице при отсутствии еврокубков.

«В футболе всё может быть, но «Спартаку» очень тяжело будет войти в тройку по итогам чемпионата России. Если российские клубы сейчас не играют в еврокубках, то какая разница командам, какое место занимать в РПЛ? Чемпион уже известен — «Зенит». Конечно, красно-белые всегда должны бороться за чемпионство. Как минимум они всегда хотят этого, но иногда не получается. С таким бюджетом и игроками «Спартак» должен занимать выше четвёртого места, но это футбол.

Дерби с ЦСКА? В таких дерби нет фаворита, неважно, в какой ты форме. Это абсолютно отдельный матч, другие эмоции», — приводит слова Озбилиза Metaratings.

Российские клубы отстранены от еврокубков по решению УЕФА после событий февраля 2022 года. «Спартак» занимает четвёртое место в РПЛ с 50 очками за три тура до конца чемпионата.