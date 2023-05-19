«Я горжусь своей командой». Форвард «Ромы» Абрахам — о матче Лиги Европы с «Байером»

Нападающий итальянской «Ромы» Тэмми Абрахам высказался об ответном матче 1/2 финала Лиги Европы с немецким «Байером» (0:0). По сумме двух матчей «Рома» прошла в финал — 1:0. Единственным забитым мячом отметился полузащитник Эдоардо Бове.

«Вы прекрасно видели, мы оборонялись все 90 минут. Но мне кажется, что порой, когда сражаешься против сильных команд, нужно играть именно так. Я горжусь своей командой. Не сомневался, что мы добудем здесь нужный результат. Хочу поблагодарить партнёров — этот матч не был простым», — приводит слова Абрахама официальный сайт УЕФА.

В финале Лиги Европы «Рома» встретится с испанской «Севильей». Матч состоится 31 мая.

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