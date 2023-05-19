Тренер «Вест Хэма» Мойес: теперь главное — выйти и выиграть финал Лиги конференций
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Главный тренер английского «Вест Хэм Юнайтед» Дэвид Мойес прокомментировал выход команды в финал Лиги конференций. В ответном матче 1/2 финала английский клуб обыграл нидерландский «АЗ Алкмар» со счётом 1:0. «Вест Хэм» вышел в финал по сумме двух встреч — 3:1.
«Мы в полном восторге. Это большое достижение для клуба, но теперь главное — выйти и выиграть финал. «АЗ» очень хороши в том, что они делают, но я рад, что мы прошли их», — приводит слова Мойеса официальный сайт УЕФА.
Победу «Вест Хэму» в ответном матче принёс полузащитник Пабло Форнальс. Он отличился на 90+4-й минуте. В финале Лиги конференций английский клуб встретится с итальянской «Фиорентиной».
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