Боков: ЦСКА обыграет «Спартак», команда Федотова на хорошем ходу

Бывший футболист ЦСКА и сборной России Максим Боков высказался о предстоящем матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023, в котором армейцы встретятся со «Спартаком». По его мнению, ЦСКА должен победить в этой игре, так как команда Владимира Федотова на хорошем ходу.

«ЦСКА выиграет, команда Федотова на хорошем ходу. Если же посмотреть предыдущие игры «Спартака», то их лихорадит — то в одну сторону, то в другую. По всем статьям я бы отдал предпочтение армейцам. Игра будет тяжёлой. Да и лёгких игр у нас со «Спартаком» никогда не бывает.

Команды первые минуты будут присматриваться к друг другу. Будут беспорядочные забросы для прощупывания почвы, но когда мяч ляжет на газон, преимущество будет у «армейцев», — приводит слова Бокова Metaratings.