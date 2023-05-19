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Источник: «СКА-Хабаровск» в ближайшее время уволит главного тренера Романа Шаронова

Футбольный клуб «СКА-Хабаровск» в ближайшее время объявит об увольнении главного тренера Романа Шаронова. Об этом сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, руководство хабаровской команды недовольно работой Шаронова, который далёк от выполнения поставленной перед ним задачи на посту главного тренера армейского клуба — выхода в РПЛ в течение двух лет. «СКА-Хабаровск» уже начал поиски нового наставника.

В текущем сезоне Мелбет Первой лиги «СКА-Хабаровск» занимает 13-е место в турнирной таблице после 31 сыгранного матча с 38 набранными очками. Руководство клуба сомневается, что Шаронов сможет изменить ситуацию в следующем сезоне.

46-летний Шаронов возглавил «СКА-Хабаровск» летом прошлого года. Его контракт с хабаровчанами рассчитан до июня 2024 года.