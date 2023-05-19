Обновлена таблица коэффициентов УЕФА. Россия осталась на 23-м месте

УЕФА обновил таблицу коэффициентов на своём официальном сайте. Расстановка мест в рейтинге не изменилась по сравнению с его прошлой версией, но некоторым странам были добавлены баллы.

Стоит отметить, что Россия по-прежнему находится на 23-м месте — между Швецией и Польшей. Однако это временно, ведь Россия является единственной страной, в копилку которой ещё не были добавлены баллы за сезон-2022/2023. Ранее сообщалось, что россияне гарантированно получат 4,333 балла (фиксированный минимум), но эти очки будут добавлены в рейтинг только по окончании сезона, в то время как другие страны получают очки по ходу кампании.

Топ-30 рейтинга УЕФА Фото: Скриншот с официального сайта УЕФА

Отметим, что фиксированные 4,333 очка прямо сейчас подняли бы Россию на 18-ю строчку в рейтинге УЕФА – между Данией и Хорватией. Ознакомиться с таблицей коэффициентов, в которой уже сейчас учтены баллы России, можно на «Чемпионате» по ссылке.