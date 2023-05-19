Саутгейт предоставит отдых игрокам «Ман Сити» на матч сборной Англии с Мальтой из-за ЛЧ

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт предоставит отдых футболистам «Манчестер Сити» на матч с Мальтой в рамках квалификации чемпионата Европы 2024 года в Германии в июне. Об этом сообщает Daily Mail.
Встреча с Мальтой состоится 16 июня, через шесть дней после финала Лиги чемпионов, в котором «Манчестер Сити» сыграет с миланским «Интером». В связи с этим участие защитников Джона Стоунза и Кайла Уолкера и полузащитников Джека Грилиша, Фила Фодена и Калвина Филлипса в игре с мальтийцами практически исключено. В то же время игроки «Сити», вызванные Саутгейтом на сбор, должны будут прибыть в расположение национальной команды 13 или 14 июня и улететь в Мальту.
Игроки «Сити» могут сыграть с Северной Македонией 19 июня.
Реакция болельщиков Англии на промах Кейна с пенальти
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