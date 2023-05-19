Полузащитник «Вест Хэма» Райс высказался о выходе команды в финал Лиги конференций

Полузащитник «Вест Хэм Юнайтед» Деклан Райс прокомментировал выход команды в финал Лиги конференций. В ответном матче 1/2 финала английский клуб обыграл нидерландский «АЗ Алкмар» со счётом 1:0. «Вест Хэм» вышел в финал по сумме двух встреч — 3:1.

«Для этого клуба это было таким долгим ожиданием. Мы так счастливы! Нельзя слишком воодушевляться, потому что впереди ещё одна игра, но мы собираемся насладиться этим днём.

Это то, ради чего мы работаем. Это первый раз, когда я смог насладиться подобным моментом в футболке «Вест Хэма». Надеюсь, мы сможем отлично завершить и оглянуться назад на позитивный сезон», — приводит слова Райса официальный сайт УЕФА.

В финале Лиги конференций английский клуб встретится с итальянской «Фиорентиной».

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