Борис Игнатьев: в «Зените» работать тренером сложнее, чем в любом другом клубе РПЛ

Российский тренер Борис Игнатьев высказался о работе Сергея Семака в «Зените».

«Я уверен, что в «Зените» работать тренером сложнее, чем в любом другом клубе РПЛ. Там не дадут скидку ни на что, будут отслеживать и сканировать каждый твой шаг. Это не «Уфа», условно говоря. «Вот мы делаем так, — дают понять тренеру в клубе, — и ты так делай». А чтобы делать работу правильно, надо знать хорошо предмет, нюансы.

Там не столько творческий процесс заедает, сколько коммуникации. Как ты выстроишь отношения с игроками, насколько будешь честен с ними, какая между вами дистанция. Поймут ли твои требования и взгляды на футбол те же Малком, Клаудиньо. Или они скажут: да нет, дескать, вот мы работали с тренером сборной Бразилии и вот он… Начнут сравнивать, вносить разброд. Для того чтобы управлять таким большим коллективом, нужен особый талант.

Ошибаются ли те, кто говорит, что Семак побеждает из-за лучшего состава? Конечно, ошибаются. Этот состав нужно каждый раз вооружать идеями, вдохновлять на победы. Причём игроки должны верить тренеру, что нужно всё делать именно так, как он говорит, а не иначе. Это всё очень сложно. А у Семака пять лет подряд получается», — приводит слова Игнатьева «РБ Спорт».